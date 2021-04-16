Александр Зайцев: наши девочки и ребята, танцоры и парники будут на пьедестале на ОИ

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, шестикратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы Александр Зайцев выразил уверенность в успехе российских фигуристов на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Также он прокомментировал то, что в Сочи открыли Аллею спортивной славы, где для всех героев создали специальные именные медали с изображением спортсмена.
«Медаль очень красивая. Я несколько раз был здесь в Сочи, на Олимпиаде. Сейчас же это оптимальный, красивый вариант, вдоль набережной. Набережная же большая, думаю, будет много олимпийских чемпионов, чьи медали будут висеть дальше и дальше. Очень приятно, когда люди помнят историю спорта, помнят, кто старался поднять, возвысить нашу страну. А история спорта — это история нашей страны. Я приехал сюда с внучкой, она в восторге, глаза, грубо говоря, квадратные. Она увидела известных олимпийских чемпионов, тех, кто прославлял нашу страну. Для наших потомков это очень хорошая акция.
Через год будет Олимпиада, думаю, наши девчонки, и ребята, и парники, и танцоры будут на пьедесталах. Желаю, чтобы они повыигрывали всё, чтобы их медали висели вдоль этой набережной. Я уверен, что фигурное катание в России, СССР — один из любимых и сильнейших видов спорта.
Что касается Щербаковой, то оценивать можно всё что угодно, но бывают и ошибки, и трудности. Психологически это тоже трудно. Я всегда говорил спортсменам, что можно из 100 попыток 99 сделать элементарно. Но это не даёт гарантий, что ты сделаешь один из одного на соревнованиях. Каждый спортсмен и тренер имеет свои сложности и преимущества. Могу пожелать всем, кто попадёт на ОИ удачи, терпения и мужества. А какой будет результат, решат судьи», — сказал Зайцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
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