Вяльбе, Третьяку, Навке, Виктору Ану и другим спортсменам открыли барельефы на Аллее славы

В Сочи состоялась торжественная церемония открытия Аллеи спортивной славы в новом формате. Для всех героев Аллеи звёзд были созданы специальные именные медали с изображением спортсмена.
Вот список тех, кому открыли барельефы: фигуристка Татьяна Навка, лыжница Елена Вяльбе, хоккеист Александр Якушев, пловец Александр Попов, фигурист Алексей Ягудин, шорт-трекист Виктор Ан, лыжник Николай Зимятов, фигурист Максим Маринин, фехтовальщик Павел Колобков, фигурист Роман Костомаров, борец Александр Карелин, гимнаст Алексей Немов, фигуристка Татьяна Тотьмянина, хоккеист Владислав Третьяк, горнолыжник Жан-Клод Килли, конькобежка Светлана Журова, гимнастка Светлана Хоркина, биатлонистка Светлана Ишмуратова, фехтовальщица Галина Горохова, футболисты Анатолий и Александр Старостины.
«Очень важно, что сегодня в нашей Олимпийской столице открывается обновлённая аллея славы российского спорта. Приятно, что это происходит именно в месте, где семь лет назад проходили Олимпийские игры. Сегодня здесь открылись барельефы наших звёзд в прошлом. Мы гордимся успехами наших предшественников, наших сегодняшних спортсменов, которые выступают на различных стартах и готовятся к главному старту — ОИ в Токио. Уверен, мы будем гордиться успехами наших юных спортсменов.
Преемственность поколений и традиций очень важна, мы очень это оценим. Открывая эту аллею, мы ещё раз вносим вклад в развитие спорта, здорового образа жизни. Все эти составляющие делают нашу нацию крепче. Очень благодарен руководству «Роза Хутор» за то, что они ценят традиции. Буквально недавно говорил с одним из руководителей МОК. Каждый раз чувствую лёгкую нотку зависти, когда говорю, что еду в Сочи, потому что семь лет назад здесь провели самые лучшие Олимпийские игры. Мы будем об этом помнить и гордиться, как и гордиться нашим славным Олимпийским прошлым и наследием», — передаёт слова главы Олимпийского комитета России Станислава Позднякова корреспондент «Чемпионата» Егор Филин.
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