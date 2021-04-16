Евгения Медведева рассказала в Comedy Club, о чём будет её книга

Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр российская фигуристка Евгения Медведева побывала на программе Comedy Club.
21-летняя спортсменка поговорила с ведущими на четырёх языках — японском, английском, армянском и русском, а также рассказала о будущей автобиографии, которую решила написать уже несколько лет назад.
«Я к 16 годам уже много чего в этом мире повидала, что уже на тот момент можно было пару глав написать. Очень хочется рассказать, как проходили Олимпийские игры. Мне посчастливилось на них съездить. Было очень необычно. И, насколько я знаю, каждые Олимпийские игры проходят по-своему и у каждого человека свои впечатления. Думаю, очень много чего интересного и нового я смогу рассказать хотя бы об этом», — сказала Медведева.
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