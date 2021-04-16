«Предложения ещё будут». Илья Авербух — о постановке программ на олимпийский сезон

Призёр Олимпийских игр, хореограф и продюсер Илья Авербух рассказал о планах постановки программ на сезон-2021/2022, который станет олимпийским.
«В этом году я продуктивно работал с Мишей Колядой, раньше — с Женей Медведевой. В этом сезоне пока предложения поступают, но не от ведущих фигуристов. Никогда не навязываю себя. Думаю, предложения ещё будут, и вы скоро об этом узнаете», — приводит слова Авербуха «Нева Спорт».
Авербух поставил Коляде программу под музыку из кинофильма «Белый ворон» о танцовщике Рудольфе Нурееве. С ней ученик Алексея Мишина выступал на чемпионате мира в Стокгольме, где занял пятое место. Та же программа помогла Михаилу стать третьим на командном чемпионате мира в Японии, где он уступил только американцу Нэйтану Чену и японцу Юдзуру Ханю.
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