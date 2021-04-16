Российские фигуристы в миллиметре от исторической победы. У американцев ни единого шанса?

Перед командным чемпионатом мира можно было не сомневаться, что у сборной России всё будет хорошо. Но трудно было предположить, что настолько. По факту интрига в борьбе за победу приказала долго жить уже после второго дня. А ведь впереди ещё выступления Анны Щербаковой и Елизаветы Туктамышевой.

Но самое приятное, что победа России стала очевидной благодаря нашим мужчинам, которых все и всегда считают слабым звеном. Даже одиночники не подвели!

Что творится-то!

Российские фигуристы порвали Америку на чемпионате мира. У нас даже мужики лучше! Сборная России не может остаться без золота последнего турнира в сезоне. Таких чудес просто не бывает!

Лучшей паре мира и ошибка не помеха

Действующие чемпионы мира среди спортивных пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов до потрясающего триумфа в Стокгольме стабильностью не поражали, поэтому гарантировать их безупречные прокаты на World Team Trophy было нельзя. Тем не менее уровень соперников позволял ученикам Тамары Москвиной даже с ошибками надеяться на уверенную победу. В короткой программе так и получилось.

Настя и Саша вышли на лёд последними из шести дуэтов. К тому моменту лидировали итальянцы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе, набравшие 66,09 балла. Для сравнения, у россиян на чемпионате мира в Стокгольме было 75,79 балла, а на внутренних турнирах в этом сезоне им покорялся рубеж и в 80 баллов. В Осаке ребята излучали уверенность и получали удовольствие от катания, однако ошибка партнёра на параллельном сальхове привела к снижению оценки. Но для проигрыша итальянцам нашим фигуристам нужно было ошибиться ещё как минимум дважды, а этого, разумеется, на произошло.

Посмотреть выступление Мишиной и Галлямова можно на сайте Первого канала.

В итоге новоиспечённые мировые лидеры в парном катании принесли России очередные 12 баллов и упрочили преимущество над США до пяти очков.

Триумф в расстёгнутом платье

В танцах на льду ситуация с фаворитом была не менее очевидной. Американцы отправили на турнир третий дуэт страны, из-за чего не только автоматически проиграли России в этой дисциплине, но и лишили себя весомых шансов на второе место. Кейтлин Гавайек и Жан-Люк Бейкер понравились и зрителям, и судьям, но вот технический специалист нашёл в их произвольном танце много недочётов. Американцы оценками остались недовольны, однако подняться выше третьего место им всё равно бы не удалось.

Итальянцы Гиньяр и Фабри безошибочно откатали красивый и трогательный номер, получив высокие для себя оценки, но тягаться с нашими чемпионами мира им пока не под силу. Виктория Синицина и Никита Кацалапов продемонстрировали полюбившийся зрителям шедевр на музыку Антонина Дворжака и Дэниэла Хоупа. Это было настолько нежно и трепетно, что даже расстегнувшаяся молния на платье Виктории никак не повлияла на ощущение магии и гармонии.

Посмотреть видео выступления Синициной и Кацалапова можно на сайте Первого канала.

Неудивительно, что после танцев на льду перевес сборной России достиг критической для соперников отметки в семь баллов.

Семененко разучился ошибаться

В том, что после произвольной программы у мужчин, отставание американцев от России сократится, сомнений почти не было. Ещё накануне арбитры показали, что церемониться с нашими фигуристами не будут и при любой возможности отправят их на дно турнирной таблицы. В такой ситуации от наших парней требовалось не дать судьям ни малейшего повода для возрождения интриги в споре за золото.

17-летний Евгений Семененко, неожиданно превратившийся в одного из главных российских фигуристов, продолжил серию чистейших прокатов, начатую ещё в финале Кубка России. Близкое к идеальному выступлению принесло ученику Алексея Мишина 166,33 балла и гарантировало место не ниже седьмого, а неудача канадца Романа Садовского позволила подняться ещё выше.

Для борьбы с лучшими фигуристами планеты Семененко недостаёт лёгкости исполнения и пластичности, которая присуща нынешним лидерам. Но всё это дело наживное, а в характере и умении бороться за каждый элемент Жене не откажешь уже сейчас. Своим шансом в этом сезоне парень воспользовался на все сто, а это уже дорогого стоит!

Посмотреть видео выступления Семененко можно на сайте Первого канала.

Коляда принёс России золото командного чемпионата мира?

Если отбросить формальности, то чистое выступление Михаила Коляды практически обеспечивало сборной России первое золото командного чемпионата мира. И Миша не подвёл. В первой половине своей абсолютно роскошной программы «Белый ворон» серебряный призёр Олимпиады в командном турнире чисто исполнил два четверных тулупа, но на вторую часть, видимо, сил не осталось. Однако даже потеря оборота на тройном акселе и риттбергере не помешали зрителям получить истинное удовольствие от настоящего шедевра.

Посмотреть видео выступления Коляды можно на сайте Первого канала.

На расстоянии вытянутой руки оказалась не только победа в общем зачёте, но и личная медаль Коляды по итогам произвольной программы. Француз Кевин Аймоз потерял много баллов на ошибке в каскаде с тройным акселем, но благодаря высоченной второй оценке оказался выше Семененко. Выбить Коляду из тройки мог только американец Браун, которому удаётся быть в элите с одним четверным на две программы. На этот раз Джейсон свой квад не докрутил, а вдобавок сделал «бабочку» на акселе и упал с лутца.

В битве титанов Юдзуру Ханю ошибался, но не настолько, чтобы на домашнем турнире уступить Коляде. Тем более даже с «бабочкой» на сальхове двукратный олимпийский чемпион всё равно сделал три хороших четверных. Американец Нейтан Чен тоже не обошёлся без недочётов, но своим ураганным катанием и шквалом четверных буквально заставил забыть об ошибках.

При живых и здоровых Чене и Ханю надеяться на место выше третьего – форменное безумие. По сути, все остальные ведут борьбу за бронзу, и сегодня в этой борьбе не было равных российскому лидеру. И это просто отличный бонус к общей победе сборной России, которая теперь, похоже, никуда от нас не уйдёт. Преимущество над США достигло восьми баллов, притом что и среди спортивных пар, и среди девушек шансы России значительно выше.

Теперь Россия в миллиметре от исторической победы на командном чемпионате мира – последнем крупном турнире, который мы ещё никогда не выигрывали.