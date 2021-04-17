Воронов пожелал Семененко попасть на Олимпиаду-2022 в Пекин

Серебряный призёр командного чемпионата мира 2015 года, призёр чемпионатов Европы, двукратный чемпион России Сергей Воронов оценил результаты российских одиночников на командном первенстве планеты в Японии.

В произвольной программе Михаил Коляда и Евгений Семененко с чистыми прокатами заняли третье и пятое место соответственно. Победу одержал американец Нэйтан Чен, вторым стал японец Юдзуру Ханю.

«У наших парней тренер Алексей Николаевич Мишин, который до Коляды и Семененко тренировал Алексея Урманова и других. У него была целая плеяда чемпионов в мужском одиночном катании. И, конечно, Алексей Николаевич лучше всех нас вместе взятых знает, как нужно подводить к турнирам своих ребят. Что касается иностранцев, то Нэйтана Чена вообще не надо рассматривать, потому что это другая лига, на данный момент он соревнуется сам с собой. Что касается всех остальных, то кто-то хуже, кто-то лучше откатал. Но я заметил такую тенденцию, что сейчас уже два четверных — это вообще ни для кого не проблема. То есть это минимум, который делают все, начиная от вчерашних юниоров и заканчивая уже самыми титулованными ребятами.

Сможет ли Семененко претендовать на поездку на Олимпиаду в Пекин? Женя сделал на чемпионате мира, в финале Кубка России, на командном турнире абсолютно чистые прокаты двух программ. Это демонстрирует нам прежде всего его психологическую устойчивость — наверное, самое важное в спортсмене. Нужно уметь показать чистый прокат на соревновании: не быть королём тренировок, а именно представить всё в нужное время и в нужном месте. Парню семнадцать лет, а он выходит и делает. Что будет в следующем сезоне? Хочется пожелать Жене такой же уверенности, такого же драйва и таких же чистых прокатов для того, чтобы он имел право претендовать на попадание в команду в Пекин», — приводит слова Воронова «Матч ТВ».