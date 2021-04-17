В честь победы фигуристов на командном чемпионате мира прозвучал гимн России

Сегодня, 17 апреля, сборная России впервые выиграла командный чемпионат мира по фигурному катанию. В этом году он проходит в Осаке (Япония). Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в паре, сегодня одержали победу в произвольной программе.



Анна Щербакова выиграла произвольную программу в женском одиночном катании. Елизавета Туктамышева по её итогам стала третьей.



В честь победы россиян на церемонии награждения прозвучал национальный гимн Российской Федерации.

Фигурное катание. Командный чемпионат мира. Осака, Япония.

Итоговое положение



1. Россия — 125 баллов.

2. США — 110.

3. Япония — 107.

4. Италия— 72.

5. Франция — 67.

6. Канада — 57.

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