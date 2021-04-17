В честь победы фигуристов на командном чемпионате мира прозвучал гимн России

Сегодня, 17 апреля, сборная России впервые выиграла командный чемпионат мира по фигурному катанию. В этом году он проходит в Осаке (Япония). Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в паре, сегодня одержали победу в произвольной программе.
Анна Щербакова выиграла произвольную программу в женском одиночном катании. Елизавета Туктамышева по её итогам стала третьей.
В честь победы россиян на церемонии награждения прозвучал национальный гимн Российской Федерации.
Фигурное катание. Командный чемпионат мира. Осака, Япония.
Итоговое положение
1. Россия — 125 баллов.
2. США — 110.
3. Япония — 107.
4. Италия— 72.
5. Франция — 67.
6. Канада — 57.
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