В Федерации фигурного катания остались довольны победой сборной России на командном ЧМ

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал выступления российских фигуристов на командном чемпионате мира в Японии. Сборная России впервые одержала победу на этом турнире.



«Победа на командном турнире — это блестящее завершение очень непростого сезона. Это даже не точка, а большой восклицательный знак! Очень благодарен нашим тренерам, подготовившим ребят. Благодарен спортсменам, которые смогли показать свой максимум, несмотря на то, что буквально недавно закончился чемпионат мира. Они нашли в себе силы и возможности, чтобы ещё раз продемонстрировать свой максимум на турнире в Японии. В Федерации довольны результатом сборной России», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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