«Лучшая команда в мире». Евгений Семененко — о победе на командном ЧМ в Японии

17-летний дебютант сборной России по фигурному катанию Евгений Семененко поделился эмоциями от победы на командном чемпионате мира в Осаке (Япония).

«Командный чемпионат мира. Мы первые! Лучшая команда в мире», — написал Семененко на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Евгения Семененко в «Инстаграме».

Семененко отобрался на чемпионат мира в Стокгольм, выиграв финал Кубка России. На личном первенстве планеты победитель первенства России среди юниоров занял восьмое место и вместе с Михаилом Колядой вернул сборной России максимальную квоту на участие в чемпионате мира и Олимпийских играх в мужском одиночном катании. Сезон Семененко завершил на командном чемпионате мира, став седьмым в короткой программе и пятым в произвольной. Все четыре проката дебютанта на чемпионатах мира оказались безупречны.

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