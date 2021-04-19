«Покормите мальца». Подписчики оценили фото 8-летнего сына Плющенко с отдыха на Мальдивах

Восьмилетний Саша Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, опубликовал на своей странице в «Инстаграме» свежую фотографию, сделанную во время отдыха на Мальдивах.

«На кубиках!» — подписал он фотографию.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Саши Плющенко.

Вот что написали подписчики в комментариях:

«Косточки, а не кубики...»

«Какие кубики — рёбрышки».

«Покормите мальца».

«Кушай хорошо на отдыхе!»

«Отличного отдыха, ты так заслужил!»

Мама Саши Плющенко — музыкальный продюсер Яна Рудковская, супруга Евгения Плющенко. Пара поженилась в 2009 году, в 2013 году у них родился сын Саша, в 2020 году на свет появился Арсений Плющенко. Также у Евгения есть 14-летний сын Егор от первого брака.