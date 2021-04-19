«Покормите мальца». Подписчики оценили фото 8-летнего сына Плющенко с отдыха на Мальдивах
Восьмилетний Саша Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, опубликовал на своей странице в «Инстаграме» свежую фотографию, сделанную во время отдыха на Мальдивах.
«На кубиках!» — подписал он фотографию.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Саши Плющенко.
Вот что написали подписчики в комментариях:
«Косточки, а не кубики...»
«Какие кубики — рёбрышки».
«Покормите мальца».
«Кушай хорошо на отдыхе!»
«Отличного отдыха, ты так заслужил!»
Мама Саши Плющенко — музыкальный продюсер Яна Рудковская, супруга Евгения Плющенко. Пара поженилась в 2009 году, в 2013 году у них родился сын Саша, в 2020 году на свет появился Арсений Плющенко. Также у Евгения есть 14-летний сын Егор от первого брака.
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