Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

«Покормите мальца». Подписчики оценили фото 8-летнего сына Плющенко с отдыха на Мальдивах

«Покормите мальца». Подписчики оценили фото 8-летнего сына Плющенко с отдыха на Мальдивах
Фигурное катание 0

Восьмилетний Саша Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, опубликовал на своей странице в «Инстаграме» свежую фотографию, сделанную во время отдыха на Мальдивах.

«На кубиках!» — подписал он фотографию.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Саши Плющенко.

Вот что написали подписчики в комментариях:
«Косточки, а не кубики...»
«Какие кубики — рёбрышки».
«Покормите мальца».
«Кушай хорошо на отдыхе!»
«Отличного отдыха, ты так заслужил!»

Мама Саши Плющенко — музыкальный продюсер Яна Рудковская, супруга Евгения Плющенко. Пара поженилась в 2009 году, в 2013 году у них родился сын Саша, в 2020 году на свет появился Арсений Плющенко. Также у Евгения есть 14-летний сын Егор от первого брака.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021