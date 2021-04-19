Александр Зайцев предупредил Мишину и Галлямова о сложностях в сезоне-2021/2022

Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Александр Зайцев высказал мнение, что Анастасия Мишина и Александр Галлямов рискуют столкнуться с трудностями в следующем сезоне. В сезоне-2020/2021 пара Мишина/Галлямов победила на чемпионате мира и выиграла командный чемпионат мира в составе сборной России.
«Для меня их победа не была неожиданной. Мишину я ещё знаю с юниорок, когда она каталась с другим партнёром и была чемпионкой мира. Она уже давно известная и сильная парница. Я знал, что Мишина с Галлямовым должны выстрелить, и оказалось, что это произошло уже сейчас.
Вообще-то самым сложным для фигуристов считается первый сезон после громкой победы. Когда выигрываешь, то от тебя потом ждут сверхрезультата. Нужно идти дальше и нельзя останавливаться. Второй год из-за этого становится показательным. Спортсмен только добился чего-то, а публика уже хочет продолжения. Суметь выстоять в такой ситуации бывает очень сложно, но молодые ребята должны справиться», — приводит слова Зайцева «RT на русском».
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