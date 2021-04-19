Постановщик Комолов о паре Мишина — Галлямов: вообще лучшие, с кем я работал

Российский хореограф-постановщик Сергей Комолов рассказал о работе с Александром Галлямовым и Анастасией Мишиной.
«Вообще лучшие, с кем я работал. Самые простые. Люди, которые не анализируют: «Давайте так, а давайте не так». Я предложил, они помчали делать — идеально. Мечта любого постановщика. Всю жизнь буду скучать по Мишиной — Галлямову как по спортсменам.
Парники прежде всего должны стабильно делать элементы. Саша — хороший одиночник, он прекрасно прыгает. Для него этот сальхов — ойлер — сальхов — игрушка. Настя тоже им владеет. И в остальном всё у них выбрасывается, подкручивается и исполняется на уровне. На чемпионате мира от них ждали третьего места, но когда все остальные начинают кувыркаться, а Мишина — Галлямов делают свое лучше всех, — они закономерно побеждают", — приводит слова Комолова «Матч ТВ».
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