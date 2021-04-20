Алексей Мишин: перед Семененко стояла задача выступить в защиту нашей федерации

Заслуженный тренер СССР и России Алексей Мишин оценил выступление Михаила Коляды и Евгения Семененко на командном чемпионате мира в Осаке.
«Если говорить о мальчиках, то перед ними стояли разные задачи. Перед Мишей Колядой — не допускать необоснованных срывов, выступить уверенно, показать тот класс, которым он владеет. Его долгое отсутствие в какой-то степени позволило забыть о существовании такого замечательного атлета, как Миша Коляда. Думаю, что в своей произвольной программе он завоевал большое число любителей интеллигентного фигурного катания.
Перед Женей Семененко стояла задача выступить в защиту нашей федерации, которая взяла на себя очень рискованную ответственность и отправила на оба чемпионата мира дебютанта. С этой задачей он, безусловно, справился и сделал себе хороший задел для того, чтобы в дальнейшем получать более высокие оценки. Катаясь первым, трудно на них рассчитывать. В мужском турнире был очень высокий уровень конкуренции», — приводят слова Мишина «Известия».
Сборная России впервые в истории победила на командном чемпионате мира.
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