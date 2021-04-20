Мишин доверил болельщикам решить, станет ли «Белый ворон» олимпийской программой Коляды

Заслуженный тренер СССР и России Алексей Мишин заявил, что перед ним стоит дилемма, касающаяся олимпийской произвольной программы Михаила Коляды.

Легендарный наставник пока не решил, будет ли готовить для фигуриста новую программу или оставит так полюбившийся болельщикам и специалистам номер «Белый ворон» на музыку из одноимённого кинофильма о судьбе танцовщика Рудольфа Нуреева.

«Эта дилемма стоит и перед тренером. Я бы попросил любителей фигурного катания, которые активны в Интернете и детально следят за спортивной карьерой и судьбой Миши Коляды, сделать статистический опрос, чтобы мы могли опереться на их мнение. Болельщиков часто называют «диванными экспертами». А я могу сказать, что во многих случаях я встречал очень зрелые и толковые аналитические суждения о происходящем в фигурном катании. Бывает, конечно, всякое. Но к большинству мнений надо относиться уважительно», — приводят слова Мишина «Известия».