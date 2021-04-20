Александра Трусова: когда я впервые встала на коньки, увидела новые возможности

Бронзовый призёр чемпионата мира 2021 года, российская фигуристка Александра Трусова призналась, что всегда старается достигать новых высот.
«Когда я впервые встала на коньки, я увидела новые возможности. Идти только вперёд, ставить новые рекорды. Делать то, что никто не делал ранее. Чтобы каждый из нас увидел возможности достигать новых высот», — написала Трусова в своём «инстаграме».
Перед сезоном-2020/2021 Трусова перешла из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. Недавно стало известно, что перед олимпийским сезоном Плющенко анонсировал сотрудничество со знаменитым тренером Рафаэлем Арутюняном. Скорее всего, специалист будет работать именно с Трусовой.
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