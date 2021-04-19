Дмитрий Губерниев оценил фото Александры Трусовой, перекрасившей волосы в рыжий цвет

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил новый имидж бронзового призёра чемпионата мира 2021 года российской фигуристки Александры Трусовой. Двукратная чемпионка мира среди юниоров перекрасила волосы в рыжий цвет, о чём сообщила на своей странице в «Инстаграме».
Губерниев отреагировал на пост Трусовой, написав в комментарии «класс» и добавив эмодзи с изображениями огня и сердца.
Перед сезоном-2020/2021 Трусова перешла из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. Недавно стало известно, что перед олимпийским сезоном Плющенко анонсировал сотрудничество со знаменитым тренером Рафаэлем Арутюняном. Скорее всего, специалист будет работать именно с Трусовой.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом Telegram-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 19 апреля 2021
-
11:06
-
10:28
-
10:21
-
10:02
-
09:59
-
09:06
- 18 апреля 2021
-
23:18
-
22:37
-
20:00
-
19:22
-
18:14
-
12:32
-
12:03
-
11:49
-
11:37
-
10:11
-
00:29
- 17 апреля 2021
-
23:47
-
23:19
-
22:45
-
22:25
-
21:47
-
21:26
-
20:10
-
19:36
-
19:18
-
18:45
-
18:25
-
17:32
-
16:59
-
16:50
-
16:18
-
16:00
-
15:42
-
15:18