Дмитрий Губерниев оценил фото Александры Трусовой, перекрасившей волосы в рыжий цвет

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил новый имидж бронзового призёра чемпионата мира 2021 года российской фигуристки Александры Трусовой. Двукратная чемпионка мира среди юниоров перекрасила волосы в рыжий цвет, о чём сообщила на своей странице в «Инстаграме».

Губерниев отреагировал на пост Трусовой, написав в комментарии «класс» и добавив эмодзи с изображениями огня и сердца.

Перед сезоном-2020/2021 Трусова перешла из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. Недавно стало известно, что перед олимпийским сезоном Плющенко анонсировал сотрудничество со знаменитым тренером Рафаэлем Арутюняном. Скорее всего, специалист будет работать именно с Трусовой.

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