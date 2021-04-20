Анна Щербакова показала большие букеты роз, которые ей подарили. Фото

Чемпионка мира 2021 года в женском одиночном катании россиянка Анна Щербакова опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» фотографию, похваставшись букетами, которые ей подарили. На переднем плане — букет роз, на заднем — другой букет из красных и белых роз.
«Спасибо!» — подписала она фото.
Фото: https://www.instagram.com/anna__shcherbakova_/?hl=ru
В сезоне-2020/2021 Анна Щербакова не потерпела ни одного поражения на официальных соревнованиях. Спортсменка одержала победу на первом и третьем этапах Кубка России, победила на чемпионате России, на Кубке Первого канала в составе команды Алины Загитовой, выиграла чемпионат мира и командный чемпионат мира в составе сборной России.
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