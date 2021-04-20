Тренер Самоделкиной: «Хрустальный» вряд ли предложит Софье особняк

Тренер по фигурному катанию Сергей Давыдов, под чьим руководством тренируется перспективная 14-летняя Софья Самоделкина, порассуждал на тему гипотетического перехода подопечной в группу Этери Тутберидзе.
«Давайте начнём с того, что если кто-то и может предложить (Самоделкиной. — Прим. «Чемпионата»), то это «Хрустальный». Сейчас пойти куда-то в другое место — это шаг назад. Наверное, шаг назад, или, по крайней мере, огромный риск, так скажем.
Я не берусь судить, может быть, и не шаг назад, но большой, глобальный риск, потому что получается, что ты идёшь туда, где ещё ничего не сделали, и неизвестно, сделают ли. Соответственно, ход один: туда, где сделали и делают из года в год, и хорошо делают.
Поэтому особняк ей вряд ли там предложат, а всё для того, чтобы выигрывать, занимать первые места, вставлять в программу четверные, качественно кататься, у неё есть в ЦСКА. Все условия, абсолютно», — рассказал Давыдов в интервью YouTube-каналу Василия Конова.
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