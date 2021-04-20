Татьяна Тотьмянина рассказала, как Алексей Ягудин впервые сделал ей предложение

Олимпийская чемпионка 2006 года в парном катании Татьяна Тотьмянина рассказала, как чемпион ОИ-2002 в мужском одиночном катании Алексей Ягудин впервые сделал ей предложение. По словам Тотьмяниной, это произошло ещё тогда, когда они были детьми.
«Правда ли, что Лёша сказал мне «давай замутим»? Лёша и сейчас говорит очень много всего. Он тогда тренировал свой язык на будущее.
Да, он говорил: «Давай замутим». Но какие «замутим»? Мне тогда было 11, а ему — 13. Или что-то около этого», — рассказала Тотьмянина в передаче на телеканале «Россия 1».
Также Татьяна рассказала, как они с Алексеем решили завести детей. У пары две дочери: Елизавета 2009 года рождения и Мишель 2015 года рождения.
«Когда я закончила Олимпиаду и мне было 24, моя мама на тот момент уже очень хотела внуков. И всё время говорила: «Давай-давай, уже нужно делать следующий шаг в жизни, нужно переходить на следующий этап». А ты не понимаешь, как это сделать так, чтобы все остались довольны, а ты остался в замечательных отношениях с хорошим человеком, родив детей и при этом не упустив профессиональную деятельность.
Всё это оказалось намного сложнее, чем олимпийский пьедестал. Там у тебя чёткий план и есть тренер, который руководит процессом. А здесь за всё отвечаешь ты сам», — добавила Тотьмянина.
Тотьмянина и Ягудин вместе более десяти лет, они поженились в 2016 году.
- 20 апреля 2021
-
11:50
-
11:27
-
11:21
-
11:11
-
10:38
-
10:34
-
10:10
-
09:34
-
09:06
-
09:04
-
08:40
-
08:36
-
00:56
-
00:56
-
00:43
-
00:26
-
00:09
- 19 апреля 2021
-
22:48
-
22:27
-
21:17
-
14:17
-
13:53
-
12:28
-
12:13
-
12:00
-
11:06
-
10:28
-
10:21
-
10:02
-
09:59
-
09:06
- 18 апреля 2021
-
23:18
-
22:37
-
20:00
-
19:22