Татьяна Тотьмянина рассказала, как Алексей Ягудин впервые сделал ей предложение

Олимпийская чемпионка 2006 года в парном катании Татьяна Тотьмянина рассказала, как чемпион ОИ-2002 в мужском одиночном катании Алексей Ягудин впервые сделал ей предложение. По словам Тотьмяниной, это произошло ещё тогда, когда они были детьми.

«Правда ли, что Лёша сказал мне «давай замутим»? Лёша и сейчас говорит очень много всего. Он тогда тренировал свой язык на будущее.

Да, он говорил: «Давай замутим». Но какие «замутим»? Мне тогда было 11, а ему — 13. Или что-то около этого», — рассказала Тотьмянина в передаче на телеканале «Россия 1».

Также Татьяна рассказала, как они с Алексеем решили завести детей. У пары две дочери: Елизавета 2009 года рождения и Мишель 2015 года рождения.

«Когда я закончила Олимпиаду и мне было 24, моя мама на тот момент уже очень хотела внуков. И всё время говорила: «Давай-давай, уже нужно делать следующий шаг в жизни, нужно переходить на следующий этап». А ты не понимаешь, как это сделать так, чтобы все остались довольны, а ты остался в замечательных отношениях с хорошим человеком, родив детей и при этом не упустив профессиональную деятельность.

Всё это оказалось намного сложнее, чем олимпийский пьедестал. Там у тебя чёткий план и есть тренер, который руководит процессом. А здесь за всё отвечаешь ты сам», — добавила Тотьмянина.

Тотьмянина и Ягудин вместе более десяти лет, они поженились в 2016 году.