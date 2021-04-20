«Да отстаньте от меня!» Президент ФФККР резко ответил на вопрос о Загитовой в сборной

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков резко отреагировал на вопрос, останется ли в национальной команде олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова, которая в декабре 2019 года объявила о приостановке карьеры.
«Останется ли Загитова в сборной? Зачем я вам сейчас буду об этом рассказывать, если у нас исполком пройдёт только в середине мая?!
Моё личное мнение? Господи, отстаньте от меня! При чём тут это?» — приводит слова Горшкова «Спорт день за днём».
В соответствии с критериями отбора 18-летняя Загитова, которая в сезоне-2020/2021 не выступила ни в одном официальном соревновании, должна выпасть из состава сборной России по фигурному катанию.
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