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«Да отстаньте от меня!» Президент ФФККР резко ответил на вопрос о Загитовой в сборной

«Да отстаньте от меня!» Президент ФФККР резко ответил на вопрос о Загитовой в сборной
Фигурное катание 0
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Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков резко отреагировал на вопрос, останется ли в национальной команде олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова, которая в декабре 2019 года объявила о приостановке карьеры.

«Останется ли Загитова в сборной? Зачем я вам сейчас буду об этом рассказывать, если у нас исполком пройдёт только в середине мая?!

Моё личное мнение? Господи, отстаньте от меня! При чём тут это?» — приводит слова Горшкова «Спорт день за днём».

В соответствии с критериями отбора 18-летняя Загитова, которая в сезоне-2020/2021 не выступила ни в одном официальном соревновании, должна выпасть из состава сборной России по фигурному катанию.

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