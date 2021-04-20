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Бойкова объяснила свои скандальные слова в адрес Москвиной

Бойкова объяснила свои скандальные слова в адрес Москвиной
Фигурное катание / Чемпионат мира 0
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Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, рассказала, что негатив от болельщиков после её слов в адрес их тренера Тамары Москвиной продолжается до сих пор. После выставления оценок на чемпионате мира — 2021 Бойкова обратилась к Москвиной с обидой в голосе, имея в виду пару Анастасия Мишина — Александр Галлямов: «Поздравляю, у вас есть чемпионы мира». Сами Бойкова и Козловский заняли третье место.

«Были ли тогда просто эмоции? Скажем так, это была злость. Но эта злость была в первую очередь на себя. Как мы уже сказали, мы прекрасно понимали, что всё зависело от чистоты проката.

Комментарии? Стараюсь это не читать. Но, к сожалению, негатива в нашу сторону было очень много. И он иногда продолжается по сей день. Наверное, без этого никуда», — приводит слова Бойковой Sport24.

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