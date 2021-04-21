Анна Погорилая назвала 5 вещей, которые хотела бы знать перед стартом карьеры

Бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года в женском одиночном катании россиянка Анна Погорилая назвала пять вещей, которые хотела бы знать перед началом спортивной карьеры.

«Пять вещей, которые я бы хотела знать, когда начинала свой спортивный путь.

Нужно быть готовым к травмам. Фигурное катание — травмоопасный спорт. У меня, например, был перелом позвоночника. Травмы, безусловно, будут сказываться как на карьере, так и в обычной жизни после её завершения. К этому нужно быть готовым.

Профессиональный спорт — это дорого. В мою спортивную подготовку родители вложили много средств. Помимо оплаты специалистов, нужно покупать коньки, костюмы, которые не могут стоить дёшево.

Бывших фигуристов не бывает. Невозможно взять и перестать кататься. Не только для шоу или учеников, а скорее для себя, для души и тела. Каждый раз выходя на лёд и доказывая самой себе, что я ещё всё могу.

Спорт — это про огромную внутреннюю силу. Важно находить силы встать каждый раз, после того как упал. Только это и помогает идти вперёд.

«Идеально» — не существует, важнее состояние. На этапе Гран-при в Канаде я это поняла: вышла — и полетела. И не сказать ведь, что была очень хорошо готова, скорее правильно себя настроила. И стала там первой», — написала она в «Инстаграме», прикрепив текст к фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Анны Погорилой.