Боброва: я умею готовить, но не люблю. Когда готовит муж — это музыка для души

Российская фигуристка Екатерина Боброва рассказала о своём отношении к приготовлению пищи.



«Не люблю готовить. Не то чтобы я не умела, нет. Либо у меня не хватает на это времени, либо я настолько от души готовлю, что потом приходится делать генеральную уборку всей кухни. Но мне повезло! У меня невероятно вкусно готовит муж (Андрей Депутат, бывший российский фигурист. – Прим. «Чемпионата»). И он как раз-таки очень любит творить на кухне невероятную вкусноту! Обожаю те моменты, когда я с воодушевлением (а такое периодически бывает) встаю за плиту. В этот момент у Андрея начинает нервно подёргиваться глаз, он подходит ко мне и говорит: «Любимая, давай лучше я приготовлю!» Это музыка для моей души.



Как думаете, есть ли у меня фирменное блюдо? Правильно, есть! Моё фирменное блюдо — «Лазанья», которую готовлю исключительно я и исключительно вкусно! А когда Андрей пытается мне помочь, он нежно, но настойчиво выпроваживается из кухни», — написала Боброва на своей странице в «инстаграме».

Пост доступен в «инстаграме» Екатерины Бобровой

Екатерина Боброва — бывшая российская фигуристка, выступавшая в паре с Дмитрием Соловьёвым, победительница Олимпийских игр 2014 года в Сочи в командных соревнованиях.