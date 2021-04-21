Оксана Баюл: не надо мне угрожать через моих друзей

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл обратилась к журналисту Валерию Мякотенко, который ранее через подругу Наталью Шляпникофф призвал её не говорить плохо о заслуженном тренере СССР Татьяне Тарасовой.

Оксана опубликовала скриншот сообщения Мякотенко, которое он ранее оставил на её странице.

«Валерий. Вы пишите на моей страничке такие высказывания, а за спиной абсолютно другие? Вы же со мной в „Фейсбуке“ в друзьях», — написала Баюл.

Пост доступен в «инстаграме» Оксаны Баюл

В комментарии Оксана добавила: «Не надо мне угрожать через моих друзей».

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