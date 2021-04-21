Оксана Баюл: не надо мне угрожать через моих друзей
Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл обратилась к журналисту Валерию Мякотенко, который ранее через подругу Наталью Шляпникофф призвал её не говорить плохо о заслуженном тренере СССР Татьяне Тарасовой.
Оксана опубликовала скриншот сообщения Мякотенко, которое он ранее оставил на её странице.
«Валерий. Вы пишите на моей страничке такие высказывания, а за спиной абсолютно другие? Вы же со мной в „Фейсбуке“ в друзьях», — написала Баюл.
Пост доступен в «инстаграме» Оксаны Баюл
В комментарии Оксана добавила: «Не надо мне угрожать через моих друзей».
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«Молимся за тебя». Подписчики поддержали Баюл, которую призвали не критиковать Тарасову
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