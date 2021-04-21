Федерация ледовых видов спорта Франции согласилась на переход Джеймс в Канаду
Федерация ледовых видов спорта Франции согласилась дать Ванессе Джеймс разрешение на переход в Канаду, сообщает "твиттер" AnythingGOEs со ссылкой на бывшего пресс-атташе Международного союза конькобежцев (ISU) Поля Пере, работающего в телерадиокомпании France Info.
«В свете слухов о том, что Эрик Рэдфорд и Ванесса Джеймс собираются создать спортивную пару, мы подтвердили через Поля Пере, что Французская федерация согласилась на переход Джеймс», — говорится в сообщении.
Ранее в социальных сетях появились слухи том, что Ванесса Джеймс, выступавшая за Францию в паре с Морганом Сипре, планирует выступать за Канаду в паре с олимпийским чемпионом Эриком Рэдфордом. Слухи подпитывались постами Меган Дюамель, бывшей партнёрши Эрика, о предательстве.
Эрик Рэдфорд может вновь кататься за Канаду в паре с Ванессой Джеймс
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