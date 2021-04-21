Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Федерация ледовых видов спорта Франции согласилась на переход Джеймс в Канаду

Федерация ледовых видов спорта Франции согласилась на переход Джеймс в Канаду
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Федерация ледовых видов спорта Франции согласилась дать Ванессе Джеймс разрешение на переход в Канаду, сообщает "твиттер" AnythingGOEs со ссылкой на бывшего пресс-атташе Международного союза конькобежцев (ISU) Поля Пере, работающего в телерадиокомпании France Info.

«В свете слухов о том, что Эрик Рэдфорд и Ванесса Джеймс собираются создать спортивную пару, мы подтвердили через Поля Пере, что Французская федерация согласилась на переход Джеймс», — говорится в сообщении.

Ранее в социальных сетях появились слухи том, что Ванесса Джеймс, выступавшая за Францию в паре с Морганом Сипре, планирует выступать за Канаду в паре с олимпийским чемпионом Эриком Рэдфордом. Слухи подпитывались постами Меган Дюамель, бывшей партнёрши Эрика, о предательстве.

Эрик Рэдфорд может вновь кататься за Канаду в паре с Ванессой Джеймс
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021