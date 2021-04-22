Екатерина Боброва — о смене причёсок: мне по душе находиться в поисках себя

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва рассказала, почему часто меняет причёску и цвет волос.
«Мне на днях задали вопрос: чувствую ли, что, меняя причёску, меняюсь сама? Конечно, чувствую! Я вообще уверена, что если девушка меняет цвет волос или стрижку, она хочет привнести в свою жизнь что-то новое, свежее, что натура девушки требует, как в известной песне, перемен. Наблюдаю это вокруг себя и у других лиц женского пола.
Я красилась в блондинку, стриглась, а потом наращивала волосы, я была ярко-рыжая, тёмно-каштановая, а сейчас ношу каре с модным цветовым переходом «омбре». Но готова и дальше меняться и экспериментировать. Ведь мне по душе находиться в поисках себя. А вы меня в каком цвете запомнили?» — написала Боброва на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Екатерины Бобровой в «Инстаграме».
- 22 апреля 2021
-
00:41
-
00:32
-
00:25
-
00:04
- 21 апреля 2021
-
20:37
-
17:12
-
15:10
-
14:43
-
14:36
-
13:46
-
13:37
-
13:18
-
12:09
-
11:50
-
11:35
-
10:06
-
09:12
-
09:06
-
08:49
-
08:23
- 20 апреля 2021
-
21:33
-
20:12
-
18:52
-
17:56
-
16:47
-
16:14
-
15:18
-
12:36
-
11:50
-
11:27
-
11:21
-
11:11
-
10:38
-
10:34
-
10:10