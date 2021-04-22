Екатерина Боброва — о смене причёсок: мне по душе находиться в поисках себя

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва рассказала, почему часто меняет причёску и цвет волос.

«Мне на днях задали вопрос: чувствую ли, что, меняя причёску, меняюсь сама? Конечно, чувствую! Я вообще уверена, что если девушка меняет цвет волос или стрижку, она хочет привнести в свою жизнь что-то новое, свежее, что натура девушки требует, как в известной песне, перемен. Наблюдаю это вокруг себя и у других лиц женского пола.



Я красилась в блондинку, стриглась, а потом наращивала волосы, я была ярко-рыжая, тёмно-каштановая, а сейчас ношу каре с модным цветовым переходом «омбре». Но готова и дальше меняться и экспериментировать. Ведь мне по душе находиться в поисках себя. А вы меня в каком цвете запомнили?» — написала Боброва на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Екатерины Бобровой в «Инстаграме».