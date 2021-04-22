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«Шаг влево, шаг вправо — не расстрел, но нежелательно». Туктамышева — о КЧМ в Японии

«Шаг влево, шаг вправо — не расстрел, но нежелательно». Туктамышева — о КЧМ в Японии
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Капитан сборной России Елизавета Туктамышева рассказала о приёме фигуристов на командном чемпионате мира в Японии.

Командное первенство планеты впервые завершилось победой сборной России.

«Нас в Японии никуда не выпускали, мы были только в номере, в столовой, в автобусе и на катке. Шаг влево, шаг вправо — не расстрел, но нежелательно. Поэтому мы увидели Японию только из окна автобуса.

Японцы принимали потрясающе. Думаю, для каждого фигуриста очень удивительно и прекрасно выступать в Японии, потому что там действительно фигурное катание — это один из самых популярных видов спорта. Ты выходишь и прямо чувствуешь их любовь, как они за тебя переживают.

Японцы реагируют сдержанно, а если они рядом с тобой, то говорят: «Каваии, Каваии» (мило). Если ошибёшься, они тебя всё равно поддерживают. Если жёстко упадёшь, то сначала вздыхают, а потом всё равно аплодисменты, поскольку после падения даже тяжелее катать», — сказала Туктамышева в программе «Вечерний Ургант».

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