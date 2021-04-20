Фигуристы Мишина провели потрясающий сезон. В чём феномен великого тренера?

Алексей Мишин мог со спокойной совестью отойти от дел ещё лет 10 назад. Менее заслуженным и выдающимся тренер олимпийских чемпионов Урманова и Плющенко от этого бы точно не стал. А вот фигурное катание без Профессора многое бы потеряло, и наглядным тому подтверждением стал минувший сезон. Фигуристы Мишина провели его просто потрясающе, заставив ещё одно поколение фанатов восхищаться великим наставником.

То, как Мишин, разменяв девятый десяток, удерживает на небосклоне яркие звёзды и зажигает новые, не может не вызывать восхищения и изумления.

Так что же помогает Мишину оставаться топ-тренером спустя десятки лет?

Мишина зря отправляли на пенсию

После золота Плющенко в командном турнире на Олимпиаде в Сочи можно было подумать, что это последний громкий тренерский успех Алексея Николаевича. Но уже в следующем сезоне Елизавета Туктамышева поразила мир тройным акселем и стала лучшей на чемпионатах Европы и мира. Опять пауза, опять разговоры об устаревшем подходе и неизбежности пенсии. А потом ренессанс Туктамышевой и сенсационная победа Софьи Самодуровой на чемпионате Европы.

А уж после минувшего сезона любые критические стрелы в адрес прославленного наставника и вовсе выглядят смешно. Сразу три ученика Мишина представляли Россию на чемпионате мира в Стокгольме, а затем помогли нашей команде завоевать историческое золото на командном чемпионате мира в Японии. У каждого из них своя история, свои объективные проблемы и ситуация в карьере. Но общее место – колоссальный вклад Мишина.

Туктамышева – радость и гордость Профессора

Безусловно, главная надежда и гордость группы Мишина в последние годы – Елизавета Туктамышева. Девочка из провинциального Глазова и один из столпов мирового тренерского цеха вместе уже 15 лет. И Лиза признавалась, что за это время её ни разу не посещала мысль о смене наставника. Мишин отвечал безграничной верой в свою ученицу, которая порой смахивала на упрямство и нежелание признавать очевидное. Именно поэтому удивительные результаты Туктамышевой в минувшем сезоне и её выстраданное серебро на чемпионате мира для многих стали самым важным и трогательным моментом года.

После каждого Лизиного успеха в глазах её тренера читалась безмерная любовь и гордость. А в общении с журналистами Алексей Николаевич не уставал повторять, что своими сумасшедшими результатами Туктамышева освещает путь фигуристкам за 20 и показывает им, что переходный возраст и засилье юных конкуренток – не приговор. Вот только мало кому из фигуристок посчастливилось иметь у бортика такого, как Мишин.

«Не паникуйте, не бросайте. Боритесь!» Как Туктамышева спасает настоящее фигурное катание Слёзы Лизы на чемпионате мира войдут в историю. А её достижением восхищаются даже иностранцы.

Мишин реанимировал Коляду и явил миру Семененко

Туктамышева – особый случай не только для российского фигурного катания, но и для самого Мишина. По-настоящему громкую славу и титулы ему принесла работа с одиночниками. Прежде всего, Урмановым, Ягудиным и Плющенко. И в этом сезоне Алексей Николаевич, можно сказать, вернулся к истокам. На чемпионате мира в мужском катании Россию представляли исключительно его ученики. Причём ещё год назад ни Михаила Коляду, ни Евгения Семененко в этой роли никто не ждал.

Коляда, замученный травмами и неоправданными ожиданиями, отчаянно цеплялся за своё право быть в спорте, и Мишин согласился ему в этом помочь. Теперь стабильности Михаила может позавидовать любой из российских фигуристов. Новый образ, техничные прыжки и особенный настрой перед стартами — вот рецепт подготовки действующего чемпиона России. Алексей Николаевич признавался, что у них с Колядой сразу был двухлетний проект, то есть с прицелом на Олимпиаду. Тактический склад ума Профессора позволит ему подвести фигуриста к Пекину на пике формы.

«Сейчас волна критики, что у него только два четверных прыжка одного типа и что мы не делаем разное количество четверных. Мы думаем об этом, но сейчас не хочется вернуть Коляду к срывам. Хочу надеяться, что мы идём по правильному пути», — объяснял Алексей Николаевич.

У 17-летнего Семененко история совсем другая – минимум ожиданий и ещё меньше шансов пробиться куда-либо. Когда в начале сезона Мишин говорил о реальной конкуренции Коляды и Семененко на тренировках, его слова воспринимались скорее как реверанс в адрес юного подопечного. А спустя полгода этот ученик ворвался в десятку лучших фигуристов мира и стал чемпионом мира в команде.

Отныне Коляда — явный претендент на медаль Олимпиады. Мише по зубам даже великий Ханю Лидер сборной России вернулся из небытия и бросил вызов лучшим фигуристам планеты. Его успех на командном ЧМ невозможно переоценить.

Методики из космоса

Гений Мишина, в первую очередь, заключается в технических инновациях, навсегда изменивших фигурное катание. Ученики Алексея Николаевича мастерски исполняют четверные прыжки, поскольку именно на них специализируется наставник. Ещё в начале своего тренерского пути Мишин был занят проблемой эффективности вращательного компонента. Решение было простым: Профессор позаимствовал у цирковых артистов идею работы с лонжами и внедрил её в тренировочный процесс. Затем он начал экспериментировать и очень скоро создал собственную методику постановки прыжка. На эту тему Мишин написал не одно пособие.

Последнее называется: «Фигурное катание как космический полёт». По мнению Алексея Николаевича, космонавтика и фигурное катание имеют много общего. У него есть целая теория на этот счёт.

«Быстрые вращения вокруг продольной оси тела для человека нехарактерны, поэтому освоить их тяжело. Однако чем точнее атлет управляет своими движениями — тем выше достижения. Значит, требуются особый подход к обучению, научные разработки, инновации. И здесь может помочь… космос. Посмотрите: фигурист, как и космонавт, преодолевает земное притяжение, парит над поверхностью льда. Перегрузки на льду практически такие же, как в космонавтике. Поэтому я и стал привлекать к своей работе космическую медицину», — рассказывал тренер.

«Проблемы пошли от выпивки». Почему великого тренера Жука отлучили от фигурного катания Карьеру Станислава Алексеевича погубил тяжёлый характер и скандальное письмо в ЦК партии. Легендарный специалист умер на ступеньках в метро.

Но при всей одарённости Мишина-учёного, ученики склонны объяснять его феномен глубокой человеческой мудростью. За полвека тренерской деятельности он подготовил десятки знаменитых фигуристов, и ни от одного из них не доводилось слышать негатива. Напротив, чуть ли не каждый старается перенять у Профессора его беспрецедентную любовь к фигурному катанию.

Без неё уж точно не было бы энергичной, талантливой и дающей результат работы на девятом десятке.