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Анна Щербакова рассказала о взаимоотношениях с Нэйтаном Ченом

Анна Щербакова рассказала о взаимоотношениях с Нэйтаном Ченом
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Чемпионка мира российская фигуристка Анна Щербакова рассказала о дне рождения, который пришёлся на чемпионат мира в Стокгольме (Швеция).

«Кажется, день рождения был так далеко и не со мной. Наверное, в тот момент победа на чемпионате мира затмила всё – и день рождения ушел на второй-третий план. Потому что день рождения уже в 17-й раз, а чемпионат мира – в первый.

Не ожидала, что будет сюрприз (во время показательных выступлений американец Чен вручил Анне торт. — Прим. „Чемпионата“). С Нэйтаном Ченом общаемся, когда пересекаемся на соревнованиях. В Осаке тоже общались как обычно – он поздравлял меня с моими прокатами, я – с его.

Я всегда наблюдаю, как он тренируется, соревнуется – он уникальный фигурист», — сказала Щербакова в эфире программы «Пусть говорят».

Анна Щербакова: я катаюсь для себя, медали тоже для себя
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