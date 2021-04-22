Слуцкая: не хотелось бы обсуждать включение в состав сборной России Загитовой и Медведевой

Серебряный призёр Олимпийских игр российская фигуристка Ирина Слуцкая поделилась мнением о формировании состава сборной России по фигурному катанию на следующий олимпийский сезон.

«В конце сезона рано говорить о составе на следующий. Сейчас состав этого года плавно переходит в следующий, а там уже будет формироваться новый. В федерации будут судить только по тому, кто как будет выступать, каких результатов добьётся. Талантливые будут оценены по заслугам.

Не хотелось бы обсуждать Загитову и Медведеву и их дальнейшее включение в состав сборной России. Алина, как мы знаем, на данный момент приостановила свои выступления», — сказала Ирина Слуцкая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.