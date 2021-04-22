Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Вероника Жилина исполнила четверной тулуп на тренировке. Видео

Вероника Жилина исполнила четверной тулуп на тренировке. Видео
Фигурное катание / Чемпионат России 0

Российская фигуристка Вероника Жилина исполнила четверной тулуп на тренировке. Соответствующее видео было размещено на официальной странице академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» в «Инстаграме».

Вероника Жилина исполняет четверной тулуп.

Напомним, в мае 2020 года Жилина вместе с двукратной чемпионкой мира среди юниоров Александрой Трусовой и тренером Сергеем Розановым перешла из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. Под руководством Тутберидзе Вероника уже выполняла четверные прыжки — ей удавалось прыгать сальхов в четыре оборота.

Ранее на странице академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» демонстрировалось видео, на котором Вероника сделала четыре акселя в течение всего 30 секунд.

12-летняя Вероника Жилина исполнила четыре акселя за 30 секунд. Видео
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021