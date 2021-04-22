Вероника Жилина исполнила четверной тулуп на тренировке. Видео
Российская фигуристка Вероника Жилина исполнила четверной тулуп на тренировке. Соответствующее видео было размещено на официальной странице академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» в «Инстаграме».
Вероника Жилина исполняет четверной тулуп.
Напомним, в мае 2020 года Жилина вместе с двукратной чемпионкой мира среди юниоров Александрой Трусовой и тренером Сергеем Розановым перешла из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. Под руководством Тутберидзе Вероника уже выполняла четверные прыжки — ей удавалось прыгать сальхов в четыре оборота.
Ранее на странице академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» демонстрировалось видео, на котором Вероника сделала четыре акселя в течение всего 30 секунд.
12-летняя Вероника Жилина исполнила четыре акселя за 30 секунд. Видео
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