Ирина Слуцкая: хочу, чтобы у Трусовой сложилась карьера, о которой она мечтает

Двукратный призёр Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая ответила на вопрос о бронзовом призёре чемпионата мира 2021 года Александре Трусовой.

Слуцкую спросили: «Трусова пытается сделать пять четверных в программе. Стоит ей продолжать в том же духе или лучше делать ставку на стабильность и чистые прокаты?»

«Я просто хочу, чтобы у неё сложилась карьера, о которой она мечтает», — приводит слова Слуцкой «Российская газета».

Перед сезоном-2020/2021 Трусова перешла из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. Недавно стало известно, что перед олимпийским сезоном Плющенко анонсировал сотрудничество со знаменитым тренером Рафаэлем Арутюняном. Скорее всего, специалист будет работать именно с Трусовой.