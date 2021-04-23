Тутберидзе — о постановке программ: спросим, что бы вы хотели, потом сделаем то, что лучше

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала о процессе постановки новых программ для фигуристов.

«Вначале мы спросим, как вы себя видите: в каком образе, в какой музыке? Что бы вы хотели? Ну а потом всё равно сделаем то, что лучше. Можете ли вы сами выбрать музыку? Да. Вы любите корейскую группу BTS? Возьмём на показательный.

Допустим, я могу придумать образ без музыки. Или вдруг приношу музыку — она мне нравится, но к ней надо что-то ещё. Это совместный процесс», — рассказала Тутберидзе в телепередаче «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Этери Тутберидзе подготовила олимпийскую чемпионку Юлию Липницкую, двукратную чемпионку мира и двукратного серебряного олимпийского призёра Евгению Медведеву, олимпийскую чемпионку и чемпионку мира Алину Загитову, чемпионку мира Анну Щербакову, чемпионку Европы Алёну Косторную и других.