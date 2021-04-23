Тутберидзе: есть ли шансы выиграть Олимпиаду? Сначала нужно туда отобраться
Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе рассказала о шансах её воспитанниц завоевать медали Олимпийских игр в Пекине.
«Нужно сначала отобраться на Олимпиаду. Это первая задача. Желающих много, а всего три места. Плюс командная Олимпиада — тоже будет определяться состав. Есть ли шансы? Будем делать максимальное из того, что можем. А дальше — с вашей помощью», — сказала Тутберидзе в программе «Вечерний Ургант».
Среди воспитанниц Тутберидзе — олимпийские чемпионки Юлия Липницкая и Алина Загитова, двукратный призёр Игр Евгения Медведева. В группе тренера занимаются действующая чемпионка мира Анна Щербакова и чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева, которая в сезоне-2021/2022 уже сможет выступить на Играх.
Фигуристка Щербакова прошла сезон без поражений. Печальная участь Медведевой неизбежна?
Евгения тоже выигрывала все турниры подряд, пока не появилась Загитова. Неужели ситуация повторится?
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