Тутберидзе: есть ли шансы выиграть Олимпиаду? Сначала нужно туда отобраться

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе рассказала о шансах её воспитанниц завоевать медали Олимпийских игр в Пекине.

«Нужно сначала отобраться на Олимпиаду. Это первая задача. Желающих много, а всего три места. Плюс командная Олимпиада — тоже будет определяться состав. Есть ли шансы? Будем делать максимальное из того, что можем. А дальше — с вашей помощью», — сказала Тутберидзе в программе «Вечерний Ургант».

Среди воспитанниц Тутберидзе — олимпийские чемпионки Юлия Липницкая и Алина Загитова, двукратный призёр Игр Евгения Медведева. В группе тренера занимаются действующая чемпионка мира Анна Щербакова и чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева, которая в сезоне-2021/2022 уже сможет выступить на Играх.