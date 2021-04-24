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«Впереди солнечный Ташкент и долгожданный отдых». Щербакова подвела итоги сезона

«Впереди солнечный Ташкент и долгожданный отдых». Щербакова подвела итоги сезона
Фигурное катание 0
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Российская фигуристка Анна Щербакова на своей странице в «Инстаграме» разместила новый пост, где подвела итоги сезона.

«Сезон-2020/2021 почти закончен. Несмотря на все ограничения, он был очень насыщенным и успешным! И завершился очень значимыми для меня соревнованиями, чемпионатом мира в Стокгольме и командным чемпионатом мира в Осаке. Теперь меня ждёт солнечный Ташкент и долгожданный отдых», — написала Щербакова.

Фотографии можно посмотреть на официальной странице Щербаковой в «Инстаграме».

Отметим, что завтра, 25 апреля, в столице Узбекистана, городе Ташкенте, состоится шоу «Чемпионы на льду» Этери Тутберидзе.

17-летняя Щербакова — серебряный призёр чемпионата Европы (2020), серебряный призёр финала Гран-при (2019), чемпионка мира (2021), победитель командного чемпионата мира (2021), трёхкратная чемпионка России (2019, 2020, 2021), серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров (2019). Мастер спорта России международного класса.

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