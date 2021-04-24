Тренер Станиславы Константиновой рассказала о задачах фигуристки на следующий сезон

Тренер по фигурному катанию Виктория Буцаева рассказала о задачах своей подопечной, россиянки Станиславы Константиновой, на следующий сезон.

«Мы не говорим об Олимпиаде, в данном случае мы говорим о состоянии, в котором Станислава была в лучшие свои годы. Будем работать, готовиться к сезону. Наша задача — чемпионат России, попадание в первую шестёрку. Трудолюбие и стремление работать — первое, что меня подкупило в этой спортсменке, претензий к ней как у тренера у меня нет», — приводит слова Буцаевой ТАСС.



Константинова — бронзовый призёр зимней Универсиады (2019), серебряный призёр этапа Гран-при в Финляндии (2018), медалистка турниров серии «Челленджер»: победительница Tallinn Trophy (2016, 2017) и Golden Spin (2017), серебряный призёр Warsaw Cup (2017), бронзовый призёр мемориала Ондрея Непелы (2018), серебряный (2017) и бронзовый (2018) призёр первенства России среди юниоров.