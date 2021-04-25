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«Любить себя и фигурное катание, всегда». Константинова сделала напоминание себе

Российская фигуристка Станислава Константинова подвела итоги неудачного сезона, оставив напоминание себе самой на своей странице в «Инстаграме».

«Напоминание. Любить себя и фигурное катание, всегда. В любой форме, в любое время, с любым результатом», — написала Константинова.

Фото можно посмотреть на странице Станиславы Константиновой в «Инстаграме».

В сезоне-2020/2021 Константинова выиграла контрольные прокаты сборной Санкт-Петербурга и успешно выступила на этапе Кубка России в Москве. На следующем этапе национального Кубка и чемпионате страны в Челябинске Константинова провалилась. В январе она приняла участие в шоу Плющенко «Лебединое озеро», после чего ушла из академии двукратного олимпийского чемпиона, где тренировалась под руководством Александра Волкова.

Под руководством нового тренера Виктории Буцаевой Константинова выступила на всероссийских соревнованиях на призы Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга. Провалила короткую программу и в итоге стала только пятой.