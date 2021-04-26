Тарасова: Косторная не сама восстановила аксель. У девочек есть тренеры, данные богом

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала то, что Алёна Косторная восстановила тройной аксель.

«Алёна Косторная не сама восстановила тройной аксель… Мне очень нравится то, что они всё сейчас делают сами. У девочек есть тренеры, данные богом. Это было понятно, Алёна возвратилась к своим тренерам и прыгнет аксель. Для меня это было ожидаемо.

Что касается её шансов на Олимпийские игры, у нас сезон ещё не закончен, про это говорить рано. Нужно пожить без ожиданий, они ещё будут соревноваться. Это всё — нормальный процесс», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Последним соревнованием, на котором спортсменка выполняла тройной аксель, был чемпионат Европы 2020 года, где она одержала победу. Когда в минувшее межсезонье Косторная перешла в академию Евгения Плющенко, то из-за перерыва в тренировках и болезни не выполняла элемент ультра-си. Но когда после финала Кубка России Алёна решила вернуться в «Хрустальный», восстановление тройного акселя стало одним из условий, которые поставила перед фигуристкой Этери Тутберидзе.

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