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Евгения Медведева показала большой букет, который ей подарили. Фото

Евгения Медведева показала большой букет, который ей подарили. Фото
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании россиянка Евгения Медведева опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» фотографию подаренного ей большого букета цветов. Спортсменка отреагировала на подарок эмодзи с сердечками.

Фото: https://www.instagram.com/jmedvedevaj/?hl=ru

Медведева является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира и Европы, а также двукратной победительницей финала серии Гран-при. После зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане Евгения перешла из группы Этери Тутберидзе в группу Брайана Орсера и стала тренироваться в Торонто. В сентябре 2020 года стало известно о возвращении Евгении к Тутберидзе.

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