«Я была никому не интересна». Константинова — об уходе из академии Плющенко

Российская фигуристка Станислава Константинова, тренировавшаяся в академии Евгения Плющенко, рассказала, почему решила покинуть команду двукратного чемпиона ОИ. Спортсменка, объявившая об этом в январе, в настоящее время тренируется в группе Виктории Буцаевой.

«После чемпионата России был момент, когда я взяла паузу и поняла, что не всё гладко. Подошла к тренерам и сказала, что долго не протяну, слишком много энергии потрачено. Не хочу сейчас разбирать, что было правильно, что нет, просто больше не хотелось себя мучить. Я с удовольствием выступила в шоу Евгения Викторовича, хотя сильно болели ноги в коньках, было непривычно, но я очень старалась, мне безумно понравилось.

В Питере у меня были результаты. Я всегда была дома со своей семьёй, со мной работали люди, которые вели меня 10 лет. А в Москве… По сути, я была никому не интересна, если нет результата. Что абсолютно естественно — только ты за себя в этом мире болеешь и родители, если по-честному. Никто не обязан меня поддерживать, я на тренировки прихожу как на работу», — цитирует Константинову «Спорт-экспресс».

Константинова — бронзовый призёр зимней Универсиады (2019), серебряный призёр этапа Гран-при в Финляндии (2018), медалистка турниров серии «Челленджер»: победительница Tallinn Trophy (2016, 2017) и Golden Spin (2017), серебряный призёр Warsaw Cup (2017), бронзовый призёр мемориала Ондрея Непелы (2018), серебряный (2017) и бронзовый (2018) призёр первенства России среди юниоров.