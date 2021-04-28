«Каждый хочет править миром». Анна Щербакова показала яркие фото

Чемпионка мира 2021 года в женском одиночном катании, россиянка Анна Щербакова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» яркие фотографии с соревнований.

«Каждый хочет править миром», — подписала она фотографии.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Анны Щербаковой.

В сезоне-2020/2021 Анна Щербакова не потерпела ни одного поражения на официальных соревнованиях. Спортсменка одержала победу на первом и третьем этапах Кубка России, победила на чемпионате России, на Кубке Первого канала в составе команды Алины Загитовой, выиграла чемпионат мира и командный чемпионат мира в составе сборной России.

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