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Медведева рассказала, как отпраздновала первое золото на чемпионате мира

Медведева рассказала, как отпраздновала первое золото на чемпионате мира
Фигурное катание / Чемпионат мира 0
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Российская фигуристка Евгения Медведева, сегодня, 28 апреля, посетившая хоккейный матч «Авангард» — ЦСКА, рассказала, как праздновала первую золотую медаль, завоёванную на чемпионате мира.

«Празднование моей золотой медали на моём первом чемпионате мира очень сильно отличалось от празднования побед хоккеистов, потому что на тот момент мне было всего 16 лет. Поэтому я съела мороженое и легла спать на пару часов позже. Я тогда была совсем малышкой и слишком громко не отмечала», — сказала Медведева на YouTube-канале Авангард ТВ.

Медведева является двукратной чемпионкой России (2016, 2017), двукратной победительницей финалов Гран-при (2015, 2016). Из-за проблем со спиной Евгения не выступила ни на одном этапе Кубка России минувшего сезона.

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