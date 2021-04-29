Евгения Медведева показала экипировку, в которой пробежит Московский полумарафон

Российская фигуристка Евгения Медведева сообщила, что примет участие в Московском полумарафоне, а также продемонстрировала свою экипировку для забега.

«16 мая впервые участвую в Московском полумарафоне. Экипировка подобрана, настрой беговой, к старту готова! Первая медаль за бег, жди меня», — написала Медведева в своём «инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Евгении Медведевой

Медведева является двукратной чемпионкой России (2016, 2017), двукратной победительницей финалов Гран-при (2015, 2016). Из-за проблем со здоровьем Евгения не выступила ни на одном этапе Кубка России минувшего сезона.



После зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане Евгения перешла из группы Этери Тутберидзе в группу Брайана Орсера и начала тренироваться в Торонто. В сентябре 2020 года стало известно о возвращении Евгении к Тутберидзе.

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