«Просто ангелок». Подписчики отреагировали на фотографии Камилы Валиевой из Узбекистана

15-летняя российская фигуристка Камила Валиева опубликовала фотографии из Узбекистана, где прошло шоу «Чемпионы на льду» Этери Тутберидзе.
«Воспоминания об Узбекистане», — написала спортсменка.
Пост доступен в «инстаграме» Камилы Валиевой
Подписчики так отреагировали на фотографии Камилы:
«Красоточка».
«Просто ангелок»
«Какая вы красивая. Хорошего отдыха перед сложным и важным сезоном».
«Просто принцесса из сказки!»
«Очень красивая».
Валиева — чемпионка мира среди юниоров в женском одиночном катании. В сезоне-2020/2021 Камила дебютировала во взрослых национальных соревнованиях. Фигуристка выиграла один из этапов Кубка России и стала серебряным призёром чемпионата страны. За произвольную программу Валиева, исполнившая два четверных тулупа, получила оценку, превысившую мировой рекорд Александры Трусовой. Её оценка по сумме двух программ также оказалась выше лучшего в мире достижения, принадлежавшего Алёне Косторной.
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