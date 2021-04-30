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«Просто ангелок». Подписчики отреагировали на фотографии Камилы Валиевой из Узбекистана

«Просто ангелок». Подписчики отреагировали на фотографии Камилы Валиевой из Узбекистана
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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15-летняя российская фигуристка Камила Валиева опубликовала фотографии из Узбекистана, где прошло шоу «Чемпионы на льду» Этери Тутберидзе.

«Воспоминания об Узбекистане», — написала спортсменка.

Пост доступен в «инстаграме» Камилы Валиевой

Подписчики так отреагировали на фотографии Камилы:
«Красоточка».
«Просто ангелок»
«Какая вы красивая. Хорошего отдыха перед сложным и важным сезоном».
«Просто принцесса из сказки!»
«Очень красивая».

Валиева — чемпионка мира среди юниоров в женском одиночном катании. В сезоне-2020/2021 Камила дебютировала во взрослых национальных соревнованиях. Фигуристка выиграла один из этапов Кубка России и стала серебряным призёром чемпионата страны. За произвольную программу Валиева, исполнившая два четверных тулупа, получила оценку, превысившую мировой рекорд Александры Трусовой. Её оценка по сумме двух программ также оказалась выше лучшего в мире достижения, принадлежавшего Алёне Косторной.

Камила Валиева ответила, что для неё страшнее — американские горки или четверные прыжки
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