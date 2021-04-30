Арутюнян заявил, что Трусова могла перейти к нему ещё до ухода от Тутберидзе к Плющенко

Тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян заявил, что российская фигуристка Александра Трусова могла перейти в его группу ещё до того, как ушла от Этери Тутберидзе в академию двукратного чемпиона ОИ Евгения Плющенко. Спортсменка решилась на переход в межсезонье-2020. Арутюняна спросили, правда ли, что отец Трусовой звонил ему по этому поводу до перехода дочери к Плющенко.

«Да, были разговоры, были», — рассказал Арутюнян в интервью YouTube-каналу Василия Конова.

«Вы хотите, чтобы я это прокомментировал? Нет, всё прекрасно могло бы получиться. Все должны понимать одно: что все российские спортсмены — это продукт каких-то людей, клубов, допустим, питерского какого-нибудь клуба или другого. Мало того, в них вкладывает деньги федерация. Только тренеры, которые на Западе, не очень это понимают», — добавил он.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом Telegram-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!