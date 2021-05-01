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Губерниев: возвращение Трусовой подтверждает, что Тутберидзе — тренер номер один

Губерниев: возвращение Трусовой подтверждает, что Тутберидзе — тренер номер один
Фигурное катание / Чемпионат России 0
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал новость об окончании сотрудничества между двукратным олимпийским чемпионом по фигурному катанию Евгением Плющенко и российской фигуристкой Александрой Трусовой, а также поделился мнением о вероятном возвращении Александры к бывшей наставнице Этери Тутберидзе.

«Этот переход назревал. И тот факт, что Саша вернулась к Тутберидзе, подтверждает, что Этери — тренер номер один. Я ей желаю самого лучшего! А Плющенко желаю не унывать. У него огромная школа со множеством спортсменов.

Уход Трусовой означает, что явно что-то не получилось. Саша не рассчитывала лишь на бронзовую медаль на чемпионате мира, она хотела победить. С Тутберидзе у неё будет больше шансов это сделать. Но там такая конкуренция, такое созвездие!» — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

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