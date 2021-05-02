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Роднина: я пришла к Тарасовой с таким багажом, что она рядом не стояла. Кто кого учил

Роднина: я пришла к Тарасовой с таким багажом, что она рядом не стояла. Кто кого учил
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина поделилась мнением о прекращении сотрудничества между двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко и россиянкой Александрой Трусовой, вспомнив свой переход к заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой.

«Когда я переходила к Тарасовой, то сколько раз у меня были истерики — правильно ли я сделала? Меня что-то раздражало. Тарасова была ещё совсем молодым тренером в то время, может, поэтому я её своим тренером особо не считала. Компаньоном по работе — да, но не тренером. Я пришла с таким багажом в технике, знаниях, методике и тактике, что она даже рядом не стояла. И кто кого учил — большой вопрос.

Люди притираются, но главное — надо тренеру верить. Не поверю, что тренеры захотят спортсменам плохого», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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