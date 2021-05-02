Баюл — об уходе Трусовой: пансионат «Берёзка» засосал обратно

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл прокомментировала решение российского тренера Евгения Плющенко и бронзового призёра чемпионата мира 2021 года Александры Трусовой прекратить сотрудничество, а также поделилась мнением о вероятном возвращении Александры к бывшей наставнице Этери Тутберидзе.
«По словам Плющенко, Трусова продолжит работу под руководством Тутберидзе. «Сашу отпускаем обратно и надеемся, что все обещания, которые ей даны «старой-новой» школой, будут в будущем перед ней выполнены», — добавил он. Да не смогла так же, как и Медведева. Пансионат «Берёзка» засосал обратно», — написала Баюл на своей странице в «Инстаграме».
Что произошло с Трусовой за год у Плющенко
О решении прекратить дальнейшую работу Плющенко сообщил на своей странице в «Инстаграме». Ранее на эту тему высказывались многие специалисты, в частности, известный комментатор Дмитрий Губерниев.
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