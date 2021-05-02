Вайцеховская предположила, почему в «Хрустальном» «стремились заполучить Трусову обратно»

Олимпийская чемпионка 1976 года по прыжкам в воду, известный журналист Елена Вайцеховская прокомментировала окончание сотрудничества между двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко и российской фигуристкой Александрой Трусовой, а также оценила возможные перспективы работы Александры с бывшей наставницей Этери Тутберидзе.

«Колоссальным тактическим промахом команды Плющенко я бы назвала то, что, имея в своих руках уникальный материал и фактически неограниченные финансовые возможности, тренерам не удалось по-настоящему зацепить зрителя в прошлом сезоне ни постановками, ни костюмами, ни какими-то техническими находками. Обе программы Трусовой получились добротно скроенными, но не более того, а ведь одним из основных залогов успеха (особенно когда спортсмен, имеющий предельные амбиции, меняет наставника) становится умение очень мощно привлечь к себе внимание, причём с первых же выходов на лёд. Очаровать, восхитить, удивить, вызвать желание рассматривать постановку снова и снова.

Аргумент «зато у неё в программе пять четверных прыжков» работает здесь слабее по банальной причине: эти прыжки сначала нужно научиться стабильно выполнять, а в данном искусстве применительно к взрослым девушкам не преуспел пока ещё ни один тренер мира, включая тех, которые работают в «Хрустальном».



Самая большая проблема для Трусовой сейчас может свестись, кстати, к недостатку эксклюзивности в подаче. Кто будет постановщиком олимпийских программ королевы квадов, пока неясно. Если им не станет Даниил Глейхенгауз, а такая вероятность, по словам близких к фигуристке людей, достаточно высока, значит, специалиста придётся искать на стороне.

Самое время задать вопросы: почему именно вокруг Трусовой сейчас не утихают дискуссии и только ли обратный переход к Тутберидзе тому причина? В конце концов, на три олимпийские вакансии в декабре будут претендовать не менее семи спортсменок, и любая из этой семёрки может вообще остаться без Олимпиады.

Ответ прост: благодаря уникальным прыжковым характеристикам Саша выглядит на данный момент едва ли не единственной российской фигуристкой, способной оставаться конкурентоспособной на протяжении следующих четырёх лет. Не исключено, что как раз поэтому мэтры «Хрустального» до такой степени стремились заполучить её обратно», — написала Вайцеховская в статье на сайте «RT на русском».