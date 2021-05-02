«Завидуйте молча». Пользователи раскритиковали Баюл за её слова о Трусовой и Тутберидзе

Пользователи раскритиковали олимпийскую чемпионку 1994 года в женском одиночном катании Оксану Баюл за её комментарий, оставленный по поводу решения российского тренера Евгения Плющенко и бронзового призёра чемпионата мира 2021 года Александры Трусовой прекратить сотрудничество.
Делясь мыслями о вероятном возвращении Александры к бывшей наставнице Этери Тутберидзе, Оксана написала следующее: «Пансионат «Берёзка» засосал обратно».
Предлагаем вниманию некоторые комментарии, оставленные под постом Баюл на её странице в «Инстаграме»:
«Единственный пансионат «Берёзка», выпускающий таких классных девочек-чемпионок. Ни в одной стране мира нет даже ничего подобного. Завидуйте, Оксана, молча и не позорьтесь своими нелепыми высказываниями».
«Откуда столько желчи. Не лучше ли заняться своими делами?»
«Ох и засосало вас, Оксана. Зачем вставлять свои пять копеек?»
Что произошло с Трусовой за год у Плющенко
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